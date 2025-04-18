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        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası

        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:49
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        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası
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        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

        Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyonun altıncı gününde çift kadınlar final atışları gerçekleştirildi.

        Final atışları sonucunda Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen ve Emilie Marie Aas altın madalya kazanırken, Yunanistanlı Alexandra Giannadaki ve

        Artemis Manthou gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı puana sahip İngiliz Chloe Birch ve Avan Rhodes ile Finlandiyalı Emma Palermaa ve Neea Pöllanen bronz madalyayı paylaştı.

        Sporculara ödüllerini Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Vekili Serdar Arslan, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Basın Kurulu Başkanı Yusuf Akel, Avrupa Bowling Federasyonu Başkan Vekili Marios Nicolaides verdi.

        Şampiyona 20 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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