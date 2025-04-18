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        "Samsun Genç Girişim Zirvesi" sona erdi

        Samsun'da gençlerin girişimcilik potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan "Samsun Genç Girişim Zirvesi" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:33
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        "Samsun Genç Girişim Zirvesi" sona erdi
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        Samsun'da gençlerin girişimcilik potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan "Samsun Genç Girişim Zirvesi" sona erdi.

        Samsun Müzesi’nde gerçekleştirilen zirvede lise öğrencileri, kendi projelerini geliştirmek için alanında uzman isimlerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 24 okuldan 120 öğrenci, teknoloji, sağlık, savunma sanayi, eğitim, tarım ve turizm gibi alanlarda yenilikçi fikirler üzerine çalışmalarını sürdürdü.

        Kurulan atölyeler ve düzenlenen panellerde öğrenciler, proje geliştirme, takım çalışması, sunum teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim verildi. Öğrencilere rehberlik eden 24 danışman öğretmen de süreç boyunca genç girişimcilere destek sağladı.

        Zirvede düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere para ödülleri verildi.

        Öğrencilerle birlikte "Yeşil yol" adlı proje hazırlayan ve birinci olan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Selim Türk, burada yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizle birlikte 'Yeşil Yol' adlı proje hazırladık. Projenin amacı karbon salınımını azaltmak için sürüş alışkanlıklarını iyileştirmeye yönelik bir uygulamaydı. Sürücülerin sürüş alışkanlıklarını iyileştirerek karbon salınımını azaltmayı hedefledik." dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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