19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşların sorularını yanıtladı
Samsun'un 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşların tek tek sorularını cevapladı.
Samsun'un 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşların tek tek sorularını cevapladı.
Topaloğlu, partisinin Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programa katıldı.
İlçenin Çandır Mahallesindeki etkinlikte Topaloğlu, vatandaşların tek tek sorularına yanıt verdi.
Etkinlikte vatandaşlar ise mahallelerinin sorunlarını belediye başkanına iletme fırsatı yakaladı.
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