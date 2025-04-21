Samsun ve Amasya'da kaçak silah ticareti operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Samsun'un Vezirköprü, Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, Ü.T. ile S.Ş’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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