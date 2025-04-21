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        Samsun ve Amasya'da kaçak silah ticareti operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun ve Amasya'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:56
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        Samsun ve Amasya'da kaçak silah ticareti operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Samsun ve Amasya'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, Ü.T. ile S.Ş’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile Ü.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        S.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Samsun'un Vezirköprü, Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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