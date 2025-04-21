Samsun ve Amasya'da kaçak silah ticareti operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Samsun ve Amasya'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Samsun ve Amasya'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, Ü.T. ile S.Ş’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile Ü.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
S.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Samsun'un Vezirköprü, Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirilmişti.
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