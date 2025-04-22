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        Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ofluoğlu'ndan Yeşilay'a ziyaret

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:52
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        Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ofluoğlu'ndan Yeşilay'a ziyaret
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        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

        Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Ofluoğlu ziyarette YEDAM'da alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığına sahip bireylerin tedavisi noktasında verilen hizmetleri yerinde inceledi.

        Ayrıca toplantıda YEDAM sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen tarafından bağımlı bireylere yönelik yapılan müdahale programları hakkında bilgi verildi.

        YEDAM'da var olan spor ve el sanatları atölyesine ek olarak müzik atölyesinin de kurulmasına destek sağlamak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saz ve gitar desteği sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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