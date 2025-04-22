Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti'li Karaaslan'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Karaaslan'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Samsun Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini belirtti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocukları tarafından sevinçle kutlanan bir gün olduğuna vurgu yapan Karaaslan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek her mesajın, ülkemiz çocuklarıyla birlikte hangi coğrafyada, hangi ülkede yaşıyor olursa olsun tüm çocukların aydınlık geleceğini inşa etmekle ilgili çabalara güç katması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam 23 yıldır çocuklarımızın aydınlık geleceği için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, teknoloji, bilişim başta olmak üzere her alanda daha da ileri seviyelere ulaştığı bir dönem haline getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Yeryüzündeki her kriz, çatışma ve savaştan en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Komşumuz Suriye'de 14 yıl süren zulümden milyonlarca çocuk etkilenmiştir. Filistin'de yaşanan vahşetten en fazla etkilenenler de yine maalesef çocuklar olmuştur. Gazze'de, Filistin'de yıllardır masum insanlar acımasızca katledilmekte, evlerini, yurtlarını işgalcilere terk etmemek için direnen Filistinli kardeşlerimiz dünyanın gözleri önünde işlenen bir soykırıma uğramaktadır. İsrail saldırıları nedeniyle katledilen savunmasız çocukların sayısı 18 bine ulaşmıştır, on binlerce çocuk bu saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybetmiştir, on binlercesi ise yetim kalmıştır. Küçücük yaşta dünyanın en büyük acılarını yaşamışlar ve hala da yaşamaya devam etmektedirler. Türkiye olarak biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli çocuklar, kadınlar ve tüm mazlumlar için elimizden gelenin fazlasını yapmaya, Filistin'in hakkını, hukukunu ve haysiyetli mücadelesini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Tüm çocukların daha adil, daha müreffeh, daha huzurlu, daha güvenli bir dünyada yaşaması en büyük dileğimiz ve bundan da öte sorumluluğumuzdur. Bunu ortak çabalarla ve hep birlikte gerçekleştirebileceğimize olan inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Tarihten bugüne mücadelesiyle ve direnişiyle milletimize ilham olan ilk adım şehri Samsun'umuzu Gazi Meclis'imizde temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşayan bir milletvekili olarak TBMM'nin 105. Açılış Yıl Dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!

        Benzer Haberler

        İŞKUR'da oyun etkinliği düzenledi
        İŞKUR'da oyun etkinliği düzenledi
        Kurbanlık koyunu çalan 2 şüpheliye gözaltı
        Kurbanlık koyunu çalan 2 şüpheliye gözaltı
        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu koltuğunu çocuklara devretti
        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu koltuğunu çocuklara devretti
        Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ofluoğlu'ndan Y...
        Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ofluoğlu'ndan Y...
        Samsun'da kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi
        Samsun'da kaçak avlanan 1,3 ton midye ele geçirildi
        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Toplantısını gerçekleştirildi
        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Toplantısını gerçekleştirildi