AK Parti'li Karaaslan'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocukları tarafından sevinçle kutlanan bir gün olduğuna vurgu yapan Karaaslan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek her mesajın, ülkemiz çocuklarıyla birlikte hangi coğrafyada, hangi ülkede yaşıyor olursa olsun tüm çocukların aydınlık geleceğini inşa etmekle ilgili çabalara güç katması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam 23 yıldır çocuklarımızın aydınlık geleceği için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, teknoloji, bilişim başta olmak üzere her alanda daha da ileri seviyelere ulaştığı bir dönem haline getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeryüzündeki her kriz, çatışma ve savaştan en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Komşumuz Suriye'de 14 yıl süren zulümden milyonlarca çocuk etkilenmiştir. Filistin'de yaşanan vahşetten en fazla etkilenenler de yine maalesef çocuklar olmuştur. Gazze'de, Filistin'de yıllardır masum insanlar acımasızca katledilmekte, evlerini, yurtlarını işgalcilere terk etmemek için direnen Filistinli kardeşlerimiz dünyanın gözleri önünde işlenen bir soykırıma uğramaktadır. İsrail saldırıları nedeniyle katledilen savunmasız çocukların sayısı 18 bine ulaşmıştır, on binlerce çocuk bu saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybetmiştir, on binlercesi ise yetim kalmıştır. Küçücük yaşta dünyanın en büyük acılarını yaşamışlar ve hala da yaşamaya devam etmektedirler. Türkiye olarak biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli çocuklar, kadınlar ve tüm mazlumlar için elimizden gelenin fazlasını yapmaya, Filistin'in hakkını, hukukunu ve haysiyetli mücadelesini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Tüm çocukların daha adil, daha müreffeh, daha huzurlu, daha güvenli bir dünyada yaşaması en büyük dileğimiz ve bundan da öte sorumluluğumuzdur. Bunu ortak çabalarla ve hep birlikte gerçekleştirebileceğimize olan inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Tarihten bugüne mücadelesiyle ve direnişiyle milletimize ilham olan ilk adım şehri Samsun'umuzu Gazi Meclis'imizde temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşayan bir milletvekili olarak TBMM'nin 105. Açılış Yıl Dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."