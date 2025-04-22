Samsun'da şüpheli araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tüfek, mühimmat ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tüfek, mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovabaşı yolu üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Ekiplerin araçta bulunan şüpheli şahsın üzerinde ve araç içerisinde yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 37 kartuş, 1 amaç dışı bıçak, 4 şarjör ve 1 tambur ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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