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        Samsun'da şüpheli araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tüfek, mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:18
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        Samsun'da şüpheli araçta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir araçta ruhsatsız tüfek, mühimmat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovabaşı yolu üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

        Ekiplerin araçta bulunan şüpheli şahsın üzerinde ve araç içerisinde yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 37 kartuş, 1 amaç dışı bıçak, 4 şarjör ve 1 tambur ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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