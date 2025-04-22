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        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:05 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:05
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        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 10 AKY 888 plakalı motosiklet, Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya M.A'ya çarptı.

        Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki 07 LMP 67 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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