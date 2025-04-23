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        Samsun'da "Türk Dünyası Çocuk Festivali" dans gösterilerine sahne oldu

        Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösteriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:28
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        Samsun'da "Türk Dünyası Çocuk Festivali" dans gösterilerine sahne oldu
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        Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösteriyle devam etti.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde 21-23 Nisan'da düzenlenen festival, renkli görüntüler oluşturuyor.

        Etkinliğin son gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ve Tütün İskelesi'nde Türk dünyası çocukları geleneksel kıyafetleriyle dans gösterileri sundu. Yöresel müzikler eşliğinde sunulan gösteriler, büyük beğeni topladı.

        Programa, Vali Orhan Tavlı, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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