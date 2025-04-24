Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Parkurlu ısınma, koordinasyon, dar alanda oyun yapan futbolcular, günü taktik idmanla tamamladı.
Karadeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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