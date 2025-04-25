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        Reeder Samsunspor, Sipay Bodrumspor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:36
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        Reeder Samsunspor, Sipay Bodrumspor'a konuk olacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

        Grey Beton Bodrum Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.

        Son dört haftada sahadan mağlup ayrılan Samsun ekibi, Sipay Bodrumspor yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlıkları sone eren Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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