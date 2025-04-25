GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen operasyonda çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik cop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametgaha düzenlenen operasyonda çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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