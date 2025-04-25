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        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 25.04.2025 - 21:10
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        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi toprağa verildi.

        Harız Köyü Mahallesi'ndeki ikametinde dün kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Demet, özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Demet'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Harız Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene, gazinin yakınları ile Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Başkanı Rahmi Şahin, askeri erkan ve mahalle sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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