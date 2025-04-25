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        Samsun'da 16,6 gram taş kokain ele geçirildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, 16,6 gram taş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:01
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        Samsun'da 16,6 gram taş kokain ele geçirildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, 16,6 gram taş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Beytullah Ş'nin (42) aracını Samsun - Sinop kara yolunun Yakakent ilçe girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 16,6 gram taş kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Beytullah Ş. ile yanındaki Muhammet E. (21) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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