Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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