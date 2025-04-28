Samsun'da meydana gelen heyelanda bir kişi yaralandı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bölgede bir heyelan yaşandığını belirterek, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.