Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da meydana gelen heyelanda bir kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 28.04.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da meydana gelen heyelanda bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

        Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, bölgede bir heyelan yaşandığını belirterek, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun'da heyelan! Enkaz altında kalanlar var
        Samsun'da heyelan! Enkaz altında kalanlar var
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi
        GÜNCELLEME - Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi
        Samsun'da heyelan; 4 kişilik ailenin bulunduğu araç kaya parçalarının altın...
        Samsun'da heyelan; 4 kişilik ailenin bulunduğu araç kaya parçalarının altın...
        Samsun'da silahla darbettiği kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
        Samsun'da silahla darbettiği kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı: Futbolcular birbirine g...
        Samsun'da Süper Amatör Lig maçında ortalık karıştı: Futbolcular birbirine g...
        Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı