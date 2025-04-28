Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Seven, güven tazeledi

Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen de kongrede bir konuşma yaptı.

Kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlık görevine seçilen Seven, katılımcılara teşekkür etti.

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