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        Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Seven, güven tazeledi

        Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:11
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        Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Seven, güven tazeledi
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        Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

        Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, mevcut başkan İbrahim Seven tek liste ile katıldı.

        Kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlık görevine seçilen Seven, katılımcılara teşekkür etti.

        Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen de kongrede bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Saadet Partisi'ne yeni üye olanlara parti rozetleri takıldı.

        Seven'in yönetim kurulu "Ahmet Sağlam, Cihan Yumak, Çakır Osman Şahin, Cemal Özdemir, Hasan Demirelli, İmdat Köse, Muharrem Tapan, Mehmet Şen, Mehmet Ayaz, Necati Çakır, Sebahattin Sancar, Sedat Aydemir, Zekai Sapancı ve Yunus Yumak" isimlerinden oluştu.

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