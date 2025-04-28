Salıpazarı'nda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ö. (66) idaresindeki 34 YP 1788 plakalı hafif ticari araca, Biçme sapağına dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen A.Ş. (31) yönetimindeki 55 KG 802 plakalı araç arkadan çarptı.
Kazada, 55 KG 802 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. (48) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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