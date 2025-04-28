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        Salıpazarı'nda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:47
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        Salıpazarı'nda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Ö. (66) idaresindeki 34 YP 1788 plakalı hafif ticari araca, Biçme sapağına dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen A.Ş. (31) yönetimindeki 55 KG 802 plakalı araç arkadan çarptı.

        Kazada, 55 KG 802 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. (48) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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