Salıpazarı'nda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, E.Ö. (66) idaresindeki 34 YP 1788 plakalı hafif ticari araca, Biçme sapağına dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen A.Ş. (31) yönetimindeki 55 KG 802 plakalı araç arkadan çarptı.

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