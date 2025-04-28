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        Samsun'daki heyelan bölgesinde 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi

        Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:09
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        Samsun'daki heyelan bölgesinde 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi
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        Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak'taki akaryakıt istasyonunun karşısında, heyelan noktasına yaklaşık 200 metre mesafede bulunan 5 katlı binanın çevresindeki kayalıklardan taşların yuvarlanması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Heyelan riskine karşı diğer katları boş olan binanın birinci katında yaşayan aile, ekiplerce tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Olay yerine şerit çekilerek bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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