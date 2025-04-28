Samsun'daki heyelan bölgesinde 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi

Olay yerine şerit çekilerek bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Heyelan riskine karşı diğer katları boş olan binanın birinci katında yaşayan aile, ekiplerce tedbir amacıyla tahliye edildi.

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