Samsun'daki heyelan bölgesinde 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi
Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak'taki akaryakıt istasyonunun karşısında, heyelan noktasına yaklaşık 200 metre mesafede bulunan 5 katlı binanın çevresindeki kayalıklardan taşların yuvarlanması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Heyelan riskine karşı diğer katları boş olan binanın birinci katında yaşayan aile, ekiplerce tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay yerine şerit çekilerek bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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