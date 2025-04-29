ENKA yönetiminden 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

Başkan Topaloğlu, ENKA temsilcilerine 19 Mayıs ilçesini başarılı bir şekilde temsil etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Topaloğlu, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Oya Nur Kaya Bolat ve yönetimini makamında kabul etti.

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