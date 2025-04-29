Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki baba hayatını kaybederken kızı yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirirken kızı yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirirken kızı yaralandı.
Kerem Ataseven (26) yönetimindeki 55 JR 294 plakalı kamyonet, Gazi Osman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde, Suriye uyruklu Raad Rustımo (58) idaresindeki 55 MA 3618 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Raad Rustımo ve kızı Meryem (12), ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rustımo, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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