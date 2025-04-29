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        Samsun'da mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek projeye imza atıldı

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:28
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        Samsun'da mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek projeye imza atıldı
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        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

        Proje kapsamında sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Eğitim kurumları ile sanayi arasında etkin eş güdüm sağlamak ve mezun istihdamına katkı sunmak amacıyla hazırlanan projede, Samsun’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin bu işbirliği kapsamında OSB’lerle eşleştirilerek atölye ve laboratuvar imkanlarından yararlanacağı bildirildi.

        İki yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ile her yıl uzatılacak.

        OKA'da düzenlenen imza törenine Samsun Vali Yardımcısı Vekili Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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