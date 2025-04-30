Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cebir" ve "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü M.A.K'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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