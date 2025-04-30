Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan C.T.A. (24) ve Ö.D. (19) işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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