Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" ile "resmi belgede sahtecilik " suçlarından toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç'nin (63) Nevşehir'de saklandığını belirledi.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 2023 yılından bu yana aranan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        49 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        49 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sah...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sah...
        Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanda iş yeri sahibi: İstinat duvarı...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanda iş yeri sahibi: İstinat duvarı...