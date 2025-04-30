Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" ile "resmi belgede sahtecilik " suçlarından toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç'nin (63) Nevşehir'de saklandığını belirledi.

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