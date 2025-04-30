19 Mayıs'ta tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtıldı

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ile 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun katıldığı örende, 99 üreticiye patates tohumu, 46 üreticiye ise kuru fasulye tohumu dağıtıldı.​​​​​​​

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütülen proje kapsamında, ilçede tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtım töreni düzenlendi.

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