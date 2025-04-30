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        DOKAP ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, çeltik tohumu eleme tesisi kuracak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol kapsamında Çeltik Tohumu Eleme Tesisi kurulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:20
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        DOKAP ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, çeltik tohumu eleme tesisi kuracak
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol kapsamında Çeltik Tohumu Eleme Tesisi kurulacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında Samsun'da çeltik üretiminin arttırılması kapsamında protokol imzalandı.

        Protokol ile Bafra ilçesinde kurulacak Çeltik Tohumu Eleme Tesisi'nin çiftçilerin çeltik üretim sürecinin kalitesini artırmayı ve ürün verimliliğini yükseltmesi hedefliyor.

        Doğan, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi’nin ilk Çeltik Tohumu Eleme Tesisi'nin kurulması için protokol imzaladıklarını söyledi.

        Tesisin ürün verimliliğini yükselteceğini vurgulayan Doğan, "Tesis, özellikle çeltik üretiminde öne çıkan Bafra Ovası’ndaki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca DOKAP ile imzalanan Samsun 2025 Yılı Projeleri Protokolü kapsamında kentimizde toplam 84 milyon değerinde birçok yatırım kazandırılacak. Protokol ile çeltik tohumu üretimi, arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, sağlıklı tohum üretimi ve süs bitkileri yetiştiriciliği gibi birçok alanda Samsun’a katma değer sağlayacak projeler desteklenecek." dedi.

        Tarımla güçlenen şehir Samsun için çalışmaya devam ettiklerine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Samsun'un tarım potansiyelini en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek ve çiftçimize gereken desteği vermek için çalışıyoruz. DOKAP Başkanımız Gültekin ile şehrimizde yürütülecek 9 farklı projenin yer aldığı protokol ile birçok alanda 84 milyon lira değerindeki yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Bir yandan da DOKAP iş birliğiyle kuracağımız bu tesis bölge tarımı açısından bir ilk olacak. Samsun’umuzda tarımsal üretimin daha bilinçli, planlı ve modern yöntemlerle yapılmasına katkı sağlayacak bu yatırım, bölge ekonomimize de önemli bir ivme kazandıracak. Tüm emekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve Gültekin’e şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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