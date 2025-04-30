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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:56
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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Burak Şener (30) yönetimindeki 55 NM 774 plakalı hafif ticari araç, Samsun Sinop Karayolu Bahçeler Mahallesi'nde, Abdullah Gürsoy'un (55) kullandığı 55 NV 681 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç trafik levhasına çarptı, motosiklet ise yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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