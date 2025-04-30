YURT LİG öğrencileri Samsun'u gezdi

Bafra Etnografya Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gözlem yaptı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Zonguldak, Sinop, Çorum, Amasya, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'teki yurtlarda Samsun'a gelen 113 öğrenci Bafra ilçesinin turistlik bölgelerini gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.