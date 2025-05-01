Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan A.A. (15), M.K. (24), Y.N.D. (18) ve C.Ç. (31) işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları aramada, 1682 sentetik ecza hapı ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

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