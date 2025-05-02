Samsun Valiliğinden gök gürültülü sağanağa karşı uyarı

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğleden sonra Samsun ve çevresinde yerel kuvvetli yağış beklendiği ve yarın sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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