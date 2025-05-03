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        Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 01:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 01:39
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        Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Emre A. (24) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi OSB yolu üzerinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Merve Turhal'ın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlk müdahaleleri yapılan sürücü ile yolcular Kubilay S. (20) Meslina K. (19) ve Müge K. (25) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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