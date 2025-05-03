Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yusuf Emre A. (24) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi OSB yolu üzerinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Merve Turhal'ın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahaleleri yapılan sürücü ile yolcular Kubilay S. (20) Meslina K. (19) ve Müge K. (25) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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