Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Samsun-Sinop kara yolundaki "Narko Alan" uygulama noktasında 2 aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 36 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ö. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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