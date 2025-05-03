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        Samsun'da "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahnelendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:04
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        Samsun'da "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahnelendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahneye konuldu.

        Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen tiyatro gösteriminde, sağlıklı beslenme teması işlendi ve çocuklara çeşitli değerler aktarıldı. Müzik ve dans unsurlarının yer aldığı oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, burada yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek ve onlara değerli mesajlar içeren yapıtları sunmak bizim için önemli bir görevdir. Portakal Çocuk tiyatrosu ile hem eğlendiler hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandılar." dedi.

        Bafra Belediyesinin bu tür etkinliklerle çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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