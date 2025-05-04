CHP Samsun İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırıyı kınadı

CHP Samsun İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, Özel'e yapılan saldırının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, " Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırı, ülke siyasetinde gelinen bu vahim noktayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Bu saldırı aynı zamanda ülkemizin demokrasisine yapılmış bir saldırıdır." dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında saldırının yapıldığını anımsatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Olayın tüm boyutlarıyla, her aşamada "azmettirici" ve "ihmal" ihtimallerinin titizlikle soruşturulması, suçluların yargı önüne çıkarılarak hesap vermesi için adli ve idari tüm mercilerden sürecin hızlı, şeffaf ve eksiksiz yürütülmesini talep ediyoruz. Bu menfur saldırının barışa, kardeşlik ve demokrasi talebini yükselten bir siyasetçimizin cenaze töreni sonrasında yaşanmış olması şiddeti asla onaylamayan milletimizin ortak değerlerine bir hakarettir. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'e ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, milletimizi birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin geleceğine odaklanmaya çağırıyor ve CHP Samsun İl Örgütü olarak birlik ve dayanışma içinde karanlık senaryolara fırsat vermeden çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz."