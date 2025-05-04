Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 66 Moundilmadji), Satka, Yunus Emre Çift, Bola, Celil Yüksel (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Ntcham, Schindler, Holse (Dk. 76 Bennasser), Emre Kılınç (Dk.76 Muja), Dimata (Dk. 84 Soner Gönül)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 62 Umut Bozok), Yalçın Kayan (Dk. 62 Emre Mor), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Emre Akbaba), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Ampem, Thiam
Goller: Dk. 4 ve 61 Dimata, Dk. 90+5 Moundilmadji (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Thiam, Dk. 38 Yalçın Kayan, Dk. 82 Umut Bozok, Dk, 90+4 Claro (ikas Eyüpspor), Dk. 83 Celil Yüksel (Reeder Samsunspor)
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