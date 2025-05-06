Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

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