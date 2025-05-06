Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da jandarma aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da jandarma aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kani Tercüman (82) idaresindeki 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba ilçesi Uluköy-Allı kavşağında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halindeki boş 55 JAA 218 plakalı aracına çarptı.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tercüman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias'ın organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias'ın organları umut oldu
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu
        Otel inşaatından 1 milyon liralık hırsızlığa 6 gözaltı
        Otel inşaatından 1 milyon liralık hırsızlığa 6 gözaltı
        Samsun'da hırsızlık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da hırsızlık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi
        Samsun'da öğrencilere matematiği sevdirmek amacıyla şenlik düzenlendi
        Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı
        Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı