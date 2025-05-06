Ladik'te Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Samsun’un Ladik ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Ladik Belediyesi tarafından, Topağaçlar mevkiinde gerçekleştirilen şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Oyun parkurlarının kurulduğu alanda, çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ikram edildi. Yüzleri boyanan çocuklar, uçurtma uçurup, yumurta tokuşturdu.

Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte şenlik ateşi de yakıldı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "50 yıl önce Hıdırellez geldiğinde bu mevkide kutlanırdı. Geleneklerimizi yaşatmak ve bu kültürü ayakta tutmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Görüyorum ki vatandaşların ilgisi ile ne kadar doğru bir iş yapmışız. Bütün vatandaşlarımızın Hıdırellez bayramlarını kutluyorum" dedi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Muhammet Özbalta, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ladik Belediyesi başkan yardımcıları Hakan Karahan ve Fikret Baştan ile belediye meclis üyeleri de katıldı.​​​​​​​