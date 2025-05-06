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        Ladik ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar bilgilendirildi

        Samsun'un Ladik ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:32
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        Ladik ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar bilgilendirildi
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        Samsun’un Ladik ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar bilgilendirildi.

        Ladik İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından Atatürk İlkokulunda verilen seminer sonrası trafik kuralları, bahçede uygulamalı olarak anlatıldı.

        Kaymakam Muhammet Özbalta, "Trafik haftası etkinlikleri kapsamında hayatımızın her alanında gerekli olan kuralları öğrencilerimizle beraber yerine getirdik. Trafik kurallarına uyulması, trafik kazalarındaki can ve mal kaybını en aza indirmek için çok gereklidir." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe İlçe Emniyet Amiri Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ve öğretmenler de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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