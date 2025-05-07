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        Samsun Karavan Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

        Samsun'da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar, doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:24
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        Samsun Karavan Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
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        Samsun'da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar, doğaseverlerin ziyaretine açıldı.

        Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Samsun Karavan Fuarı, 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bunun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ikinci büyük fuarı olduğunu söyledi.

        Şahin, fuarın 5 gün açık kalacağına işaret ederek, "Fuarımız, doğayla iç içe özgür bir seyahat deneyimi yaşamak isteyen karavan tutkunları ile karavan üreticileri, kamp ekipmanları sağlayıcıları ve doğa turizmi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerimizi bir araya getirdi. Fuarımızda yeni karavanlar, kamp ekipmanları ve alternatif konaklama çözümleriyle, bungalov, tiny house grubu da yer almaktadır." dedi.

        İzmir, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çorum, Sinop, Giresun ile Ordu'dan çekme karavan ve motokaravan üretici firmaların da fuara katıldığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu yıl fuarımızda 73 firmamız bulunmaktadır. Bu firmalarımızın 162 marka ürünü fuarda sergilenmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde ciddi bir potansiyel ve pazarın olduğunu gördük. Üreticilerimizle birlikte bu fuarın Karadeniz Bölgesi'nde de olacağını düşünerek Samsun'da gerçekleştirme kararı almıştık. Firmalarımızın talebiyle geçen yıl 4 gün olan fuarımız bu yıl 5 güne çıkarıldı. Karadeniz Bölgesi'nden ciddi alıcı ziyaretçiler var."

        Şahin, geçen yıl fuarı 23 bin 750 kişinin ziyaret ettiğini, bu sene ise 35 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Türkiye Kamp Karavan Derneği Başkanı Mehmet Metanet Çulhaoğlu da açılış konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından "Doğaseverler Karadeniz'i keşfe çıkıyor" mottosuyla organize edilen, kamp, karavan ile doğada yaşama dair tüm ürünlerin ve çözümlerin sergilendiği fuarın açılış kurdelesi kesildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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