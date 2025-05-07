Samsun'da modeme gizlenen uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda modemin içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda modemin içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Takip edilen A.İ.Ş'yi (35) durdurup valizinde arama yapan ekipler, modem içine gizlenmiş 220 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ile 15 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
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