Samsun'da modeme gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Takip edilen A.İ.Ş'yi (35) durdurup valizinde arama yapan ekipler, modem içine gizlenmiş 220 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ile 15 bin lira ele geçirildi.

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