Samsun'da 17 bin 760 doldurulmuş makaron ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 17 bin 760 doldurulmuş makaron ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 17 bin 760 doldurulmuş makaron, 210 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.