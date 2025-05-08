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        Samsun'da 4 bin 84 sentetik ecza hap ele geçirildi

        Samsun'da 4 bin 84 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:59
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        Samsun'da 4 bin 84 sentetik ecza hap ele geçirildi
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        Samsun'da 4 bin 84 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Takip edilen şüpheli B.T'nin (21) adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 526 sentetik ecza hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

        Şüpheli B.Ö'nün (24) ikametinde de 558 sentetik ecza hap bulundu.

        Gözaltına alınan B.T. ile B.Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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