Samsun'da 4 bin 84 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Takip edilen şüpheli B.T'nin (21) adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 526 sentetik ecza hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Şüpheli B.Ö'nün (24) ikametinde de 558 sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan B.T. ile B.Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.