Bafra'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında Karıncak Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli B.Y. gözaltına alındı.
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