Bafra'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

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