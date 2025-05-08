Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü insani yardım gemisi Samsun'da karşılandı

Ukrayna'dan yola çıkan 20 bin ton buğday yüklü Beyrut bandıralı "Brave Commander" isimli insani yardım gemisi Samsun'a geldi.

Toros Limanı'nda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Ofisi, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Samsun Valiliğinin katkılarıyla WFP'nin insani yardım operasyonlarında kullanılacak gıda malzemelerinin limana nakledilmesini yerinde göstermek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Tahıl Sevkiyatı'nı tüm insanlığın ortak vicdanı ve dayanışmasının bir nişanesi olarak gördüklerini söyledi.

Yıldız, WFP tarafından Ukrayna'dan getirilen 20 bin tonluk buğdayın, kriz bölgelerine ulaştırılmak üzere Samsun Limanı'ndan sevk edileceğini belirterek, "Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın gıda tedarikinde lider konumda bulunan ve kuruluşundan bu yana programa gönüllü katkılar sağlayan ülkemiz, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun yanında durmayı, diplomatik girişimler ve yardım faaliyetleri de dahil olmak üzere, elindeki tüm imkanlarla yaralara merhem olmayı sürdürmektedir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, uluslararası toplumun da desteğiyle 2022 yılında imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması da bunun yansımalarındandır." dedi.

WFP Türkiye Ülke Direktörü Stephen Cahill, bugün WFP'nin tahıl transferi operasyonuna Samsun'da hep birlikte tanıklık ettiklerini söyledi. Cahill, "Biz bu limanı aynı zamanda bizim operasyonlarımız için insanı hayata tutunduran bir hat olarak görüyoruz. Bu da bizim tüm dünyada açlığa son verme misyonumuzun en önemli parçalarından bir tanesidir." diye konuştu. Limandaki geminin adının Brave Commander (Cesur Kumandan) olduğunu, geminin kendileri için ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren Cahill, bu geminin 2022 yılında Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi ilk başlatıldığında insani yardım operasyonunu Ukrayna'dan alınan tahılı ihtiyaç sahibi ülkelere gönderen ilk gemi olduğunu söyledi. Cahill, "Bu operasyon Türk Devleti'nin insani yardıma verdiği önemi gösterirken aynı zamanda şu an her zamankinden daha da önemli olan insani yardım için erişim problemini de vurgular durumda. Ben Samsun Valiliğine, Dışişleri Bakanlığına ve burada bulunan donör ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum bizden desteğinizi esirgemediğiniz için." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye kendi bölgesinde barış sağlayıcı olarak bir lider görev üslenmektedir" WFP'nin Türkiye'de 2012 yılında tekrar bir ofis açtığını ancak bundan önce de stratejik ortaklık yaptıklarını ifade eden Cahill, şunları kaydetti: "Son 5 yılda WFP Türkiye'den 1,1 milyar dolar değerinde gıda satın almıştır ve bu Türk gıdası Türkiye içinde dağıtılmamıştır bizim küresel operasyonlarımızda insani yardım olarak dağıtılmıştır. Şu an bu gemiden buraya transfer edilen 20 bin ton buğdayın 5 bin tonu Suriye'deki insani yardım operasyonlarında kullanılmak üzere ayırılmış bulunmaktadır. Bizim Türkiye ile olan işbirliğimiz aslında bir sektöre yönelik. Burada bu operasyonumuz devam ederken ülke ofisi olarak da Türkiye'de mültecilere yönelik yardımlarımız ve ülke nüfusuna katkı sağlayan diğer kalkınma yardımlarımız da devam etmektedir. Ne yazık ki şu anda oldukça kırılımlı zamanlardan geçiyoruz. Gazze'de olanları Sudan'da, Yemen'de olanlara hep beraber tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla bu aslında WFP'nin misyonunun Türkiye'nin çok daha ötesinde olduğunu bize göstermektedir. Bu fırsattan istifade küresel bir dayanışma çağrısında bulunmak istiyoruz. Türkiye kendi bölgesinde barış sağlayıcı olarak bir lider görev üstlenmektedir. Ancak Türkiye bunu tek başına gerçekleştiremez. Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi ilk başlatıldığında çok fazla donör ülke vardı. Yine bu sayıda donör ülkenin elini taşın altına koymasına ihtiyacımız var. Çünkü insani yardım bekleyen dünyanın böyle bir çağrısı bir dayanışmaya daveti söz konusu."

- "Şu anda dünyada 840 milyondan fazla insanın açlıkla yüz yüze" Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök de WFP'nin, küresel gıda güvenliği için yürütülen çalışmalarda önemli rol oynadığını vurguladı. Mevcut konjonktürün WFP'nin faaliyetlerini icra etmesinde ne denli büyük zorluklar yarattığının farkında olduklarını dile getiren Sekizkök, "Bir yandan iklim değişikliğinin etkileri ve artan jeopolitik çatışmalar sebebiyle gıda krizi içinde olan bölgeler ve insanların sayısı artıyor. Diğer yandan bu bölgelere erişim, Gazze örneğinde olduğu gibi giderek zorlaşıyor. Buna ilaveten, insani yardımlara yönelik fonlarda da büyük kesintiler yapılıyor." dedi. Sekizkök, şu anda dünyada 840 milyondan fazla insanın açlıkla yüz yüze kaldığını belirterek, "Bu 840 milyon bir rakamdan ibaret değil, gerçek açlıktan bahsediyoruz. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de dediği gibi bolluk içinde olan dünyamızda açlık, insanlık için bir leke ve büyük bir insan hakları ihlalidir. Biz Türkiye olarak, elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Bu doğrultuda bir yandan zengin ve çeşitli tarımsal üretim kapasitemizden faydalanarak dünyanın dört bir yanına insani yardımda bulunuyoruz. Diğer yandan sürdürülebilir kalkınma alanındaki elde ettiğimiz deneyimlerimizi geniş coğrafyamızla paylaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyamızın çok gelişmiş lojistik kapasitemizden yararlanarak küresel tedarik gıda zinciri muhafazasına büyük katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.