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        Çarşamba'da sürücülere trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:43
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        Çarşamba'da sürücülere trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere trafik eğitimi verildi.

        Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Çarşamba Şoförler Odasınca, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

        Polis ekiplerince, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının oluş nedenleri ve trafikte uyulması gereken kurallar ile emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarındaki önemi anlatıldı.

        Eğitime Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız, Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emin İnan, şehir içi ve şehirler arası şoförler ile sigorta acentesi temsilcileri katıldı.

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