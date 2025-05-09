Çarşamba'da sürücülere trafik eğitimi verildi

Eğitime Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız, Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emin İnan, şehir içi ve şehirler arası şoförler ile sigorta acentesi temsilcileri katıldı.

Polis ekiplerince, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının oluş nedenleri ve trafikte uyulması gereken kurallar ile emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarındaki önemi anlatıldı.

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