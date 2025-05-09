Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Gençlik Merkezi'nden okul ziyareti ve anma programı düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, genç gönüllüler kırsalda öğrenim gören öğrencilere etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Gençlik Merkezi'nden okul ziyareti ve anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, genç gönüllüler kırsalda öğrenim gören öğrencilere etkinlik gerçekleştirdi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü, genç gönüllüler ve personeliyle birlikte Bafra Ortadurak Şehit Muhammet Önder ilkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek "Merkezim Her Yerde" faaliyeti gerçekleştirdi.

        Okul bahçesinde öğrenciler parkur oyunları oynadı, ok attı, yüzleri boyandı, zeka oyunları oynandı ve Ebru çalışması yapıldı. Öğrenciler etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

        Programın sonunda Gençlik Merkezi ekibi, okula adını veren Şehit Muhammet Önder'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Çocuklarımızla güzel bir gün geçirdik. Onların neşesi bizler için önemli. Program sonunda şehidimizin kabrini ziyaret ederek kendisini unutmadığımızı gösterdik." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da sürücülere trafik eğitimi verildi
        Çarşamba'da sürücülere trafik eğitimi verildi
        Yakakent'te trafik ekipleri, vatandaşları bilgilendirdi
        Yakakent'te trafik ekipleri, vatandaşları bilgilendirdi
        Salıpazarı'nda anneler günü pikniği düzenlendi
        Salıpazarı'nda anneler günü pikniği düzenlendi
        Samsun'da tavuktan zehirlenen işçi sayısı 225'e çıktı
        Samsun'da tavuktan zehirlenen işçi sayısı 225'e çıktı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek
        GÜNCELLEME - Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla...
        GÜNCELLEME - Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla...