Bafra Gençlik Merkezi'nden okul ziyareti ve anma programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, genç gönüllüler kırsalda öğrenim gören öğrencilere etkinlik gerçekleştirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü, genç gönüllüler ve personeliyle birlikte Bafra Ortadurak Şehit Muhammet Önder ilkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek "Merkezim Her Yerde" faaliyeti gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde öğrenciler parkur oyunları oynadı, ok attı, yüzleri boyandı, zeka oyunları oynandı ve Ebru çalışması yapıldı. Öğrenciler etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Programın sonunda Gençlik Merkezi ekibi, okula adını veren Şehit Muhammet Önder'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Çocuklarımızla güzel bir gün geçirdik. Onların neşesi bizler için önemli. Program sonunda şehidimizin kabrini ziyaret ederek kendisini unutmadığımızı gösterdik." şeklinde konuştu.