Bafra'da 81 ünite kan toplandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 81 ünite kan toplandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 81 ünite kan toplandı.
Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından Emirefendi Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi önünde kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, Bafra Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri kan bağışında bulundu.
Etkinlikte 81 ünite kan toplandı.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kan vermenin hayat kurtarmak anlamına geldiğini belirterek, “Tüm vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." dedi.
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