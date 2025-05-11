Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da baca yangını söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde, müstakil evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da baca yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, müstakil evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Gazi Paşa Mahallesi, Osman Paşa Caddesi'nde Z.K'ye ait tek katlı müstakil evin bacasında yangın çıktı.

        Yangını fark eden ev sahibi, dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneledi
        Ladik'te gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı
        Ladik'te gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı
        Bafra'da 81 ünite kan toplandı
        Bafra'da 81 ünite kan toplandı
        Samsun'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
        Samsun'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı
        AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı
        Heyelanda hayatını kaybeden eşi ve 2 kızının kabirlerini ziyaret edip, gözy...
        Heyelanda hayatını kaybeden eşi ve 2 kızının kabirlerini ziyaret edip, gözy...